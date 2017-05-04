指尖陀螺狂潮席捲全球 供應商：就像抽菸會上癮

指尖陀螺在多國爆紅，但卻讓各國老師很頭痛。（圖擷自fidget spinner網售公司官網）

2017-05-04 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕最新療育小物指尖陀螺（fidget spinner）在多國爆紅，據稱該玩具能夠幫助在課業上有集中精神障礙的孩童，在把玩後能夠保持冷靜，有助於提升課業表現，但這款新興小物卻讓學校老師大抓狂，表示學生上課都在玩根本沒在聽課，反倒讓專注力更渙散，目前在英、美兩國不少學校已嚴格禁止此物出現在課堂上。

綜合外媒報導，指尖陀螺為一個成人手掌大的旋轉器，由球型軸承所組成，能夠達到彈起並快速旋轉的模式，有些老師認為這能夠幫助孩子集中精力，特別是那些ADHD（過動）患者，也有自閉症患者父母表示，指尖陀螺用在孩子身上是有益的。

但這對大部分老師而言，則是一場噩夢的開始，隨著這股「指尖狂熱」風潮，越來越多學生在課堂上專心玩它而非專心聽課，本末倒置的情況讓指尖陀螺變得聲名狼藉，甚至成為某些學校校務會議上的議題，因為許多學生確實表示使用它的目的不是為了要專心，而是因為他真的好玩。

美國玩具連鎖店Learning Express表示，公司4月份在指尖陀螺的營收為260萬美元，是上個月的8倍多，供應商Top Trenz共同創辦人則用抽菸來比喻指尖陀螺，表示不但會上癮，還能達到放鬆的感受。