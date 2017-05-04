薩德費用誰要出？ 南韓國防部：美國要出

薩德部署費用最近引起爭議，南韓國防部今出面重申，薩德系統的建立、營運、維護費用應該由美方承擔。（法新社）

2017-05-04 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕美軍目前已在南韓星州郡部署終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德系統），但有韓媒揭露美國去年底通知韓方須為薩德部署費用買單，不過南韓青瓦台先前駁斥此消息，南韓國防部今日則出面重申，薩德系統的建立、營運、維護費用是由美方承擔。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓國防部發言人文尚均今日召開記者會，強調南韓提供的是土地、道路及基礎建設，薩德系統的建立、營運、維護費用等是由美方承擔。除此之外，在星州郡高球場內為了薩德而新建的大樓，建造費用同樣要由美方承擔，電費、燃料費也屬於維護費用，同樣要美方買單，文尚均也指出，目前美韓雙方進行的薩德部署流程是依據《駐韓美軍地位協定》來進行。

南韓《韓國日報》前天曾以「賴帳？美國去年底通知韓國需為薩德買單」為題進行報導，美國在去年12月曾通知南韓需為薩德買單，但青瓦台出面否認費用問題，強調報導不實，堅稱薩德系統為美方資產，使用方是美國，南韓僅提供部署場所和基礎設施。