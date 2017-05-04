| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

薩德費用誰要出？ 南韓國防部：美國要出

薩德部署費用最近引起爭議，南韓國防部今出面重申，薩德系統的建立、營運、維護費用應該由美方承擔。（法新社）

2017-05-04  16:18

〔即時新聞／綜合報導〕美軍目前已在南韓星州郡部署終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德系統），但有韓媒揭露美國去年底通知韓方須為薩德部署費用買單，不過南韓青瓦台先前駁斥此消息，南韓國防部今日則出面重申，薩德系統的建立、營運、維護費用是由美方承擔。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓國防部發言人文尚均今日召開記者會，強調南韓提供的是土地、道路及基礎建設，薩德系統的建立、營運、維護費用等是由美方承擔。除此之外，在星州郡高球場內為了薩德而新建的大樓，建造費用同樣要由美方承擔，電費、燃料費也屬於維護費用，同樣要美方買單，文尚均也指出，目前美韓雙方進行的薩德部署流程是依據《駐韓美軍地位協定》來進行。

南韓《韓國日報》前天曾以「賴帳？美國去年底通知韓國需為薩德買單」為題進行報導，美國在去年12月曾通知南韓需為薩德買單，但青瓦台出面否認費用問題，強調報導不實，堅稱薩德系統為美方資產，使用方是美國，南韓僅提供部署場所和基礎設施。

廣告
  • 南韓青瓦台日前也堅稱薩德系統為美方資產，使用方是美國，南韓僅提供部署場所和基礎設施。（美聯社）

    南韓青瓦台日前也堅稱薩德系統為美方資產，使用方是美國，南韓僅提供部署場所和基礎設施。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 美國 薩德 薩德反導彈系統（THAAD）
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：薩德費用誰要出？ 南韓國防部：美國要出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.