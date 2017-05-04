| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

英女王急召王室成員 外媒傳菲利普親王病危

英國女王伊莉莎白二世4日召喚全部王室成員，並於晨間舉行緊急會議，外媒傳女王的夫婿、高齡95歲的菲利普親王病危。（路透）

2017-05-04  15:44

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國《太陽報》報導，英國女王伊莉莎白二世4日召喚全部王室成員，並於晨間舉行緊急會議，據傳女王的夫婿、高齡95歲的菲利普親王（Prince Philip）病危。

英國《每日快報》報導，英女王已下令其最高級侍從幕僚參加這場「最後一刻」的特別會議，議事由宮務大臣領導。

另外，白金漢宮工作人員被看到出現在宮庭屋頂，引起王室成員死亡的臆測，而英國社群網站上也流傳，年長王室成員可能已經過世，或是女王將正式遜位。

不過，白金漢宮拒絕對此發表評論。消息人士透露，宮務大臣不時召開會議，所以此事可能是媒體的錯誤臆測。

英國《電訊報》報導，女王和親王3日現身時看起來健康狀況良好。女王當天在白金漢宮會見首相梅伊，而親王則在倫敦一個板球俱樂部露面。

根據英國王室規章，王室若有重大訊息，將由英國廣播公司（BBC）統一發布，目前陸續有英媒報導親王的生前回顧，但仍無法證實其病危消息是否屬實。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊莉莎白二世 英國女王 英國王室 菲利普親王
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：英女王急召王室成員 外媒傳菲利普親王病危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.