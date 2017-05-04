英女王急召王室成員 外媒傳菲利普親王病危

英國女王伊莉莎白二世4日召喚全部王室成員，並於晨間舉行緊急會議，外媒傳女王的夫婿、高齡95歲的菲利普親王病危。（路透）

2017-05-04 15:44

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國《太陽報》報導，英國女王伊莉莎白二世4日召喚全部王室成員，並於晨間舉行緊急會議，據傳女王的夫婿、高齡95歲的菲利普親王（Prince Philip）病危。

英國《每日快報》報導，英女王已下令其最高級侍從幕僚參加這場「最後一刻」的特別會議，議事由宮務大臣領導。

另外，白金漢宮工作人員被看到出現在宮庭屋頂，引起王室成員死亡的臆測，而英國社群網站上也流傳，年長王室成員可能已經過世，或是女王將正式遜位。

不過，白金漢宮拒絕對此發表評論。消息人士透露，宮務大臣不時召開會議，所以此事可能是媒體的錯誤臆測。

英國《電訊報》報導，女王和親王3日現身時看起來健康狀況良好。女王當天在白金漢宮會見首相梅伊，而親王則在倫敦一個板球俱樂部露面。

根據英國王室規章，王室若有重大訊息，將由英國廣播公司（BBC）統一發布，目前陸續有英媒報導親王的生前回顧，但仍無法證實其病危消息是否屬實。