嗆徐曉冬「有種拿電鑽鑽太陽穴」 鐵布衫第1人下戰帖

「中國鐵布衫第一人」胡瓊向徐曉冬下戰帖，嗆徐曉冬「有種用電鑽鑽太陽穴，如果鑽不進去，不會受傷，我就認同他功夫了得！」。（圖擷自「凱迪社區」）

2017-05-04 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬日前一段與太極宗師魏雷比武的影片引發討論，影片中魏雷不到20秒就被徐曉冬KO，事後各派人馬都向徐曉冬下戰帖，要和他一決高下，現在連號稱「中國鐵布衫第一人」的少林弟子胡瓊也來參戰，要徐曉冬和他比拚少林金鐘鐵布衫內功，還嗆聲「徐曉冬那麼能打，有本事讓我拿電鑽來鑽他的太陽穴，如果沒受傷，我就認同他功夫了得！」。

綜合中媒報導，胡瓊認為一場20秒的比賽，並不能代表現代搏擊可以完全打敗傳統武術，更不代表徐曉冬能打敗所有武術門派，「中國傳統武術與現代搏擊一樣，主要功能是格鬥、競技，在古代就是殺人技。但自從中國出現槍砲彈藥後，武術開始轉為運動健身，到了現代更是成為了體育比賽項目之一，就連一代宗師黃飛鴻看到槍砲以後，都曾發出感嘆，認為拳腳再快也快不過子彈，因此要後代放棄習武」。

胡瓊表示，中國武術源遠流長、博大精深，徐曉冬太輕視中國傳統武術了，也太狂妄了，這不符合中國的武學精神。胡瓊說，「我要挑戰徐曉冬，比的不是拳腳與搏擊，而是比武林絕技，就是比少林金鐘鐵布衫與鐵頭功、硬氣功；如果徐曉冬拿電鑽鑽自己的太陽穴、喉嚨等部位，鑽不破也沒受傷的話，那我願意服輸，也佩服你武功了得！」。