學生太吵鬧 印尼校長竟動私刑辯「電療」

2017-05-04 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕印尼東爪哇瑪琅（Malang）一所小學，驚傳校長用電擊體罰調皮搗蛋的學生，事情曝光後校長辯稱「電療」能平衡學生的左右腦，這樣他們就不會在教室製造紛亂，目前警方已主動介入調查，並將電擊孩童的設備扣押。

據《BBC Indonesia》報導，瑪琅當地某所小學的校長吉托（Tjipto Yhuwono），竟動用「私刑」擅自電擊4名6年級的孩童，導致被通電的孩子們事後頭暈、鼻腔出血，而涉事校長則堅持這樣能有效「平衡孩童的左右腦」，是一種治療的方式，治療完畢後他們就會乖乖上課，但此一說詞並不被家長及警方所接受及採信，堂堂校長居然用電擊設備傷害孩童，消息一出立刻引起外界一片譁然。

瑪琅市議會副議長拉哈育（Rahayu Sugiarti）指出，該電擊事件須追溯到今年4月下旬，吉托校長將4名在課堂上吵鬧的學生叫到辦公室靜坐10分鐘，接著要求他們站在通電的板子上，並在他們額頭貼上感應片，測試電流通過學生的身體，導致他們遭電後引起不適。

針對校長「電療」說詞，拉哈育怒斥根本胡說八道，如果真的要治療也是由專家操辦。警局犯罪調查主管赫魯（HeruDwi Purnomo）則表示，已有監護人向當地婦幼保護部門投訴，警方也主動介入調查中；教育局方面則表態將懲處該名校長。