憂川普動用核武 美驚悚大師：這比我小說還可怕！

史蒂芬金反川普不遺餘力，最近又在推特對川普開嗆。（圖擷自The Hill）

2017-05-04 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國名作家、「驚悚大師」史蒂芬金（Stephen King）反川普形象鮮明，去年選前他稱「沒讀書才選川普」，今天（4日）他在臉書又開嗆，「這傢伙（指川普）手握美國核武的觸發器，這比我所寫過的所有驚悚小說都還可怕！」

近日朝鮮半島局勢不穩，北韓不願放棄核試爆計畫，川普決策引發各界關注，史蒂芬金最近對川普是否發動核攻擊表示擔心，他憤而上推特貼文，聲稱讓川普擁有核武觸發器，這比他的驚悚小說還可怕，許多人大讚比喻貼切。

史蒂芬金今天另一則貼文也怒嗆，「川普上任百日的推文對自己自吹自擂，完美詮釋了『自戀型人格障礙』（narcissistic personality disorder）的典型教科書案例。」

報導指出，史蒂芬金會上推特批評核武問題，原因可能是美國議會最新的提案，有超過50萬名民眾連署，要求國會加強限制川普使用核武的權力，目的是為了避免川普未經國會批准，先使用核武打攻擊「可能目標」，造成不必要傷害。