若當選南韓總統 文在寅：不排除與金正恩見面

文在寅表示，不排除與金正恩坐下來談。（法新社）

2017-05-04 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選將在5月9日舉行，目前民調領先的候選人文在寅接受美國《華盛頓郵報》專訪時表示，他可以坐下來與金正恩談判，但將在解決核武問題的保證前提下，才會與金正恩會面。

報導指出，文在寅極可能當選南韓新任總統，專訪中提到薩德部署問題和目前棘手的北韓問題。文在寅被問到是否可能去平壤，他沒有直接否認，並說如果可以幫助解決問題，會先與美、日討論後再決定是否真的去北韓。

文在寅強調，他不一定能在北方（指北韓）與北韓談判，但若他成為總統，肯定會先與美國總統川普討論此事，與他達成相關協議後，再按照協議試圖說服北韓。

他表示，將尋求中國的合作，在過程中可以與金正恩坐下來談判，但不會為了見面而見面，要在解決核武問題的保證前提下，才會與金正恩會面。

至於薩德問題，他則呼籲政府不要急著在選舉前進行部署，並認為薩德最大問題是缺乏民主程序，導致國家分裂。現在最重要的是缺乏整個國民的意見，此問題需要完全遵守民主規定。