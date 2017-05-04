違法趕房客 美惡房東遭重罰新台幣7200萬

2017-05-04 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕在外租房子遇到惡房東的事情時有所聞，美國舊金山就有一名惡房東，遭指控多次騷擾房客，還違法把房客趕出房子，事後被告上法院，遭舊金山法院判決必須繳交將近240萬美元（約7200萬台幣）的罰款。

綜合美媒報導，一名女房東安妮（Anne Kihagi）不僅多次騷擾房客當肯（Dale Duncan）全家，還多次以威脅和語言暴力對待當肯一家人，還干擾電子郵件信箱等硬體設備讓其無法正常運作，最誇張的是，安妮還假造法院的驅逐令，要把當肯一家人給趕出去，安妮則稱，是因為當肯一家人的房租沒有在期限內繳交。

根據法院判決，安妮未經房客同意就擅自闖入屋內、拒絕修繕屋內的所有設施，還在房客前門外私自裝設監視器，因此法院判定要安妮把監視器給拆除，還有求安妮不准和當肯一家人有所接觸，至於收房租的事宜則須請人另外辦理。

而安妮遭法院判罰的240萬美元當中，其中有110萬美元是違反相關房屋法規的罰款，剩下的100多萬美元才是該案件相關的律師花費和調查費用。