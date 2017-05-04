快訊PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
中國富商加拿大遇害 屍體遭剁碎成100塊
2017-05-04 13:46
〔即時新聞／綜合報導〕中國一名富商在前年於加拿大溫哥華遭表姐夫殺害，屍體被剁碎成100塊，當地時間本週一法院開庭審理此案，死者的表姊夫被控二級謀殺罪和瀆屍罪，他拒絕認罪。
《光華日報》報導，中國億萬富豪苑剛（Gang Yuan，音譯）前年5月於自家要價約1.4億台幣豪宅遭殺害，加拿大警方指出，有目擊者稱看到一名男子在喬治國王路一間屋內，手拿著槍與鎚子走來走去，警方到場後逮捕兇嫌。
報導指出，死者的表姐夫趙利（Zhao Li，音譯）被認為是兇手，他的律師則對警方證據提出質疑。趙利表示，先前的聲明都是非自願的，自身權益受到警方侵害，拒絕認罪。
苑剛留下至少4.4億台幣遺產，案發後逾5名女子自稱是苑剛妻子，爭奪遺產引起關注。
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