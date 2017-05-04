把徐曉冬當榴槤打！ 香港武神：2分鐘內解決他

香港「TVB武神」李嘉向徐曉冬放話約戰，3年內任何時間、地點都可進行，且要將徐曉冬的頭按住「當榴槤、椰子狂打」。（圖擷取自YouTube）

2017-05-04 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「格鬥狂人」徐曉冬20秒KO號稱「太極宗師」魏雷，引發武林論戰。外媒報導指出，香港「TVB武神」李嘉受訪時批評整件事都是徐曉冬在炒新聞，他還喊話約戰方式，3年內不需預約，任何時間、地點都可進行，並且要將徐曉冬的頭按住「當榴槤、椰子狂打」。

綜合外媒報導，李嘉受訪表示，若真的和徐曉冬打起來，應該2分鐘之內就會分出勝負「不是他解決我，就是我解決他」，他還說會按住徐曉冬的頭，把他當榴槤、椰子打！李嘉更在臉書上寫下約戰方式，放話3年內不需預約，任何時間、地點都可進行，只要遵守就以武者的方式一較高下。

現年35歲的李嘉是香港知名演員與武術顧問，曾投入多齣熱門電視影劇，拍戲以外的時間，李嘉以武者身份走訪新加坡、山東、蒙古、印度、俄羅斯等國，與各地武術家切磋交流。

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