快訊PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
把徐曉冬當榴槤打！ 香港武神：2分鐘內解決他
2017-05-04 13:55
香港「TVB武神」李嘉向徐曉冬放話約戰，3年內任何時間、地點都可進行，且要將徐曉冬的頭按住「當榴槤、椰子狂打」。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「格鬥狂人」徐曉冬20秒KO號稱「太極宗師」魏雷，引發武林論戰。外媒報導指出，香港「TVB武神」李嘉受訪時批評整件事都是徐曉冬在炒新聞，他還喊話約戰方式，3年內不需預約，任何時間、地點都可進行，並且要將徐曉冬的頭按住「當榴槤、椰子狂打」。
綜合外媒報導，李嘉受訪表示，若真的和徐曉冬打起來，應該2分鐘之內就會分出勝負「不是他解決我，就是我解決他」，他還說會按住徐曉冬的頭，把他當榴槤、椰子打！李嘉更在臉書上寫下約戰方式，放話3年內不需預約，任何時間、地點都可進行，只要遵守就以武者的方式一較高下。
現年35歲的李嘉是香港知名演員與武術顧問，曾投入多齣熱門電視影劇，拍戲以外的時間，李嘉以武者身份走訪新加坡、山東、蒙古、印度、俄羅斯等國，與各地武術家切磋交流。
相關影片請見
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 20秒遭徐曉冬KO 太極宗師：若用內力他會死...
- 波多黎各破產 700億成美最高市債
- X光片超駭人！ 印男被插75支針卻渾然不知
- 不滿預算協商版 川普嗆政府關門又改口
- 伊朗北部煤礦場大爆炸 至少35死30多人受傷
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 補習班追問林奕含案 傳陳星這麼說...
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- 兄弟檔刑警同心緝毒 8人販毒集團手到擒來
- 聯準會維持利率不變 美股漲跌互見
- 足球》12碼罰球試用ABBA新規則 每輪交換先後順序
- 妻誣指外遇 台銀證券董座訴離准了
- 現金備戰！京城銀戴誠志2.1億元加碼台紙至15％
- 自由廣場》前瞻基建計畫三點商榷
- 台16線鋼便橋啟用 下月起濁水段禁行砂石車
- 明年「公斤」重新定義 這個產業恐受衝擊
- 獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣
- 年收入破千萬... 陳星身家曝光！
- 批前瞻輕軌錢坑 傅崐萁：要蘇花改二期
- 雷神為《復聯3》手臂練到像馬大腿 網友驚呼：你都餵它吃什麼？
- 小偷嗆抓我啊笨蛋 屋主罵抓到切雞雞
- 班機誤點連非洲都不如！郭董大將砲轟強國航空
- 唯一非日籍入選 台灣「草蝦之父」獲日名譽會員
- 自由廣場》李凈瑜vs.習近平
- 小檔案：斑腿樹蛙
- 〈健康充電站〉攝護腺癌衛教講座
- 秦偉首發受害者仍憂鬱 撕痂挖膿等痊癒
- 分洪道前設浮動光電板 布袋蓮恐卡住
- 曾被名師和親戚性騷 陳珮騏自訴險被誘姦...
- Fed本月按兵不動 6月升息機率高？
- 經部管屬採購屢見缺失 監院糾正
- 春夏(解放Bra)大戰 (輕)(透)(涼)升級+
- 「早安！你有看過這個人嗎？」藍委痛批網路霸凌將提告
- 《通靈少女》帶天命 索非亞不會做紅龜粿
- 雙胞胎佩佩肚中5月娃性別大逆轉 開心到差點吐麵
- （影音）爆笑！韓選秀表演「EXO」歌曲 竄出戶愚呂兄弟
- 夜店跑趴 NuBra變小可愛
- 東埔原民中心 縣府接管擬活化
- 合家歡都更停工又復工 北市：一定如期完工
- 柯開放校地 變「建案公園」
- 草屯大成街 將建多目標停車場
- 通知天災、突發訊息 大忠里搶先這麼做
- 下一波開發票對象？ 彰化爌肉店剉著等
- 中國沙塵暴東飄 赴日韓旅遊民眾注意
- 一夫三妻！ 休第三任老婆 第二任扶正
- 湯德章紀念公園》被拉倒的孫文銅像 柳科中心典藏
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：把徐曉冬當榴槤打！ 香港武神：2分鐘內解決他
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分