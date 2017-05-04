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有大事要發生？傳英白金漢宮召回所有皇室成員

英國媒體報導，英國皇室在昨晚召回所有皇室成員返回白金漢宮。（法新社）

2017-05-04  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕有英國媒體報導，英國皇室在昨晚召回全體皇室成員與員工返回白金漢宮，並進行了一場長達11小時的秘密會議。

《每日郵報》報導，白金漢宮內最資深的官員，在昨晚召回全體皇室成員與員工返回宮內，以參與今日進行的一場會議。會議由宮務大臣，有女皇伊麗莎白二世（Elizabeth II）右手之稱的私人秘書蓋德（Christopher Geidt）主持。

報導中提到，雖然偶爾會有涉及全體皇室成員的大型會議，但開會時間長達11個小時，屬於「高度異常」的情況，代表應該是有非常重大的消息要宣布。而白金漢宮不願對此消息做出評論。

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