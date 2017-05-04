快訊PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
狂人熱線 杜特蒂與習近平談北韓
2017-05-04 12:27
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）再度與中國國家主席習近平通話，菲律賓外交部表示，習近平於昨（3）日馬尼拉當地時間下午4點撥電話給杜特蒂，兩人對於「區域發展與如何處理一些關切議題」交換意見，並且談話氣氛「熱情友好」。
綜合媒體報導，談話中杜特蒂特別提醒習近平，中國在促進朝鮮半島和平的重要角色。而對此習近平也重申，中國堅持實現朝鮮半島無核化，堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持對話協商解決問題。根據菲國官方發布的新聞，杜特蒂曾表示，北京的調解是化解朝鮮半島危機的最好方式，因為只有中國對朝鮮具有真正的影響力。
而習近平也稱讚菲律賓是重要貿易夥伴，中菲要堅持兩國睦鄰友好合作大方向，全力推進各領域務實合作，造福兩國和兩國人民。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 20秒遭徐曉冬KO 太極宗師：若用內力他會死...
- 波多黎各破產 700億成美最高市債
- 《中英對照讀新聞》Climate change forces fashion students to study the weather 氣候變遷迫使時尚領域學生研究氣象
- X光片超駭人！ 印男被插75支針卻渾然不知
- 川普政績廣告 CNN拒播
網友回應
熱門新聞
- 補習班追問林奕含案 傳陳星這麼說...
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- 基補教狼師已解聘 市府列優先稽查對象
- 宜蘭烏龍茶春茶評鑑 楊一明奪冠
- 學甲西瓜豐收 週日試吃玩很大
- 《通靈少女》帶天命 索非亞不會做紅龜粿
- 怪獸食物中毒掛急診 巡演還不能告假
- 秦偉首發受害者仍憂鬱 撕痂挖膿等痊癒
- 羅東極限運動場成塗鴉牆 民代要文化局好好管管
- 獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣
- 明年「公斤」重新定義 這個產業恐受衝擊
- MLB》國民投手丟「一縫線伸卡」 尾勁超嚇人（影音）
- 全球股市「有基之彈」 進場趁現在
- 生煤使用量縮減 麥寮汽電陷違約危機
- 社子島開發 市府確定不做政策環評
- 名師猥褻講解「摩擦力」 補習班猶如聯誼社
- 販毒換進口車 國產車淪毒品庫
- 法務部：狼師犯案 有方向就會辦
- 妻誣指外遇 台銀證券董座訴離准了
- 永平工商開課 輔導觀音民宿
- 美國庫存降幅不如預期 油價上揚
- 為何離開宮廟？ 索非亞透露主要原因...
- 《觀察筆記》初選風暴
- 大福彩》頭獎連68摃
- 雜草比韭菜高 「懶惰」青農拿產銷履歷
- NBA》拒絕再輸！ 雷納德奪34分 馬刺打爆火箭扳平戰局
- 台東招募學員來場「工藝織旅」 總獎金20萬元
- 劉德華找高僧幫助復原 揭密台灣「地皎法師」
- 高雄人口成長居六都之末 議員指原因是…
- 陪伴子女照顧獨老 肢障單親爸 獲選魔力媽媽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》US’ NAS mislabels nationality of vice president, academic
- 騎士今再戰暴龍 泰倫魯吐槽媒體
- 台中市府專案報告前瞻計畫 綠議員支持
- 以色列影后新郎落跑 硬要嫁
- 新北偏鄉教師 綁6年約不得申調
- 秀智潤娥紅毯肩情搶鏡
- 杜德偉比大小 搞得女粉超嗨
- 蔡秋鳳赴泰獻唱 15億私人飛機直送
- 本土劇女星險遭誘姦 驚爆曾遭補教名師性騷
- 司改國是會議談防逃 法務部建議：5年以上重罪有罪就羈押
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：狂人熱線 杜特蒂與習近平談北韓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分