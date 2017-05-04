狂人熱線 杜特蒂與習近平談北韓

2017-05-04 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）再度與中國國家主席習近平通話，菲律賓外交部表示，習近平於昨（3）日馬尼拉當地時間下午4點撥電話給杜特蒂，兩人對於「區域發展與如何處理一些關切議題」交換意見，並且談話氣氛「熱情友好」。

綜合媒體報導，談話中杜特蒂特別提醒習近平，中國在促進朝鮮半島和平的重要角色。而對此習近平也重申，中國堅持實現朝鮮半島無核化，堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持對話協商解決問題。根據菲國官方發布的新聞，杜特蒂曾表示，北京的調解是化解朝鮮半島危機的最好方式，因為只有中國對朝鮮具有真正的影響力。

而習近平也稱讚菲律賓是重要貿易夥伴，中菲要堅持兩國睦鄰友好合作大方向，全力推進各領域務實合作，造福兩國和兩國人民。