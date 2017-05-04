| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

法國大選電視激辯 恐怖主義與經濟政策成焦點

法國總統電視辯論，勒班與馬克宏唇槍舌戰。（法新社）

2017-05-04  11:51

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選於7日舉行，而昨（4）日中間派前進黨候選人馬克宏與極右派國民陣線候選人勒班進行激烈電視辯論，內容圍繞在經濟、恐怖主義與外交等問題。

勒班一開頭就針對馬克宏擔任經濟部長期間的成績開砲，她表示，馬克宏使失業率提高，經濟快速惡化，勒班則將自己定位為「為了國民，為了我們所摯愛的法國而存在」；對此馬克宏不甘示弱，批判勒班除了過度偏激以外，沒有其他政策，只是抓緊國民的憤怒，助長了「失敗主義精神」。

對於恐怖主義的應對政策，勒班表示，她將把「警方監視中具有恐怖主義嫌疑的外國人全數驅逐出國外，並剝奪可能為偏激恐怖份子人士的法國國籍」。而對此馬克宏表示，應由強化警察與治安部隊來對抗恐怖主義，「不論誰都不會認為關進監獄或驅逐出境是個好主意。」

辯論時間長達兩小時以上，討論了與歐盟、美國、俄羅斯的外交關係，根據CNN的BFMTV報導，電視辯論後的民調顯示，馬克宏的當選機率為63％。

法國總統大選將於7日舉行，昨日這場法國總統電視辯論，勒班與馬克紅激辯超過2小時。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法國大選
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：法國大選電視激辯 恐怖主義與經濟政策成焦點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.