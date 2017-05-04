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法國大選電視激辯 恐怖主義與經濟政策成焦點
2017-05-04 11:51
法國總統電視辯論，勒班與馬克宏唇槍舌戰。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選於7日舉行，而昨（4）日中間派前進黨候選人馬克宏與極右派國民陣線候選人勒班進行激烈電視辯論，內容圍繞在經濟、恐怖主義與外交等問題。
勒班一開頭就針對馬克宏擔任經濟部長期間的成績開砲，她表示，馬克宏使失業率提高，經濟快速惡化，勒班則將自己定位為「為了國民，為了我們所摯愛的法國而存在」；對此馬克宏不甘示弱，批判勒班除了過度偏激以外，沒有其他政策，只是抓緊國民的憤怒，助長了「失敗主義精神」。
對於恐怖主義的應對政策，勒班表示，她將把「警方監視中具有恐怖主義嫌疑的外國人全數驅逐出國外，並剝奪可能為偏激恐怖份子人士的法國國籍」。而對此馬克宏表示，應由強化警察與治安部隊來對抗恐怖主義，「不論誰都不會認為關進監獄或驅逐出境是個好主意。」
辯論時間長達兩小時以上，討論了與歐盟、美國、俄羅斯的外交關係，根據CNN的BFMTV報導，電視辯論後的民調顯示，馬克宏的當選機率為63％。
法國總統大選將於7日舉行，昨日這場法國總統電視辯論，勒班與馬克紅激辯超過2小時。（法新社）
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