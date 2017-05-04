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太極宗師身份起底 職業竟是按摩師...

魏雷曾接受中國央視採訪。（圖擷取自微博）

2017-05-04  11:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前號稱「太極宗師」的魏雷被「格鬥狂人」徐曉冬不到20秒KO，引發外界對魏雷「太極宗師」的稱號抱持懷疑態度。最近有網友爆料，魏雷在自己的社群網站上，曾表明自己是一個按摩師。

魏雷的微博上顯示，稱擁有20年的健身經驗，在40歲前能夠臥推100公斤，但他說這不能練一輩子，因為人體骨骼會承受不住而受損，所以要天天練功夫。同時魏雷還放出按摩師的證書，顯示魏雷在2008年3月4日獲得證書，職業為保健按摩師。

有網友認為，「臥推100公斤在健身界只是入門水準，不知道在吹噓什麼」、「健身房裡隨便找個人都能推這麼多」；也有網友說，「原來出道之前是按摩師啊」、「誰說技師就不能當宗師」、「撒了一個謊要用100個謊來圓」等。

魏雷的保健按摩師證書。（圖擷取自微博）

證書顯示職業為保健按摩師。（圖擷取自微博）

魏雷稱擁有20年的健身經驗。（圖擷取自微博）

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