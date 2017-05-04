被卡掉直播與工作 《美國之音》記者控中國施壓
2017-05-04 09:51
〔即時新聞／綜合報導〕美國政府投資的《美國之音》，日前直播中國富商郭文貴遭到中斷，當天製播節目的相關工作人員全部遭到「無限期休假」處分，雖然美國之音對外聲明，美中兩國政府都沒有施壓，但是，遭到停職處分的記者卻指控，就是中國方面施壓。
遭到《美國之音》停職處分的記者龔小夏、東方在《風傳媒》的一篇文章指出，經過各項細緻的協商，郭文貴答應接受直播專訪，且在直播中提具他發家的過程、行賄過程及人員等等相資料，但是，在直播之前，《美國之音》必須保密，採訪預定於4月19日舉行，預定播出 3小時。
不過，4月 17日中國大連公安對郭文貴發出逮捕令，同一天下午，美國之音駐北京記者站主任被中國外交部約談，指責採訪是干涉中國內政、單方面讓一個中國政府通緝的罪犯說話」；4月 18日，中國又透過國際刑警組織對郭文貴發出「紅色通告」，也就外界誤譯的「紅色通緝令」。
文章中表述，美國之音高層受到壓力，要求停止直播，不過，在力爭及保證加倍謹慎之後，同意播出；而整個採訪的第一個問題也被調整到郭文貴對「紅通」的反應，這是「被中國政府發出紅通令的人首次通過自由媒體對中國以舉國之力發出的指控進行辯解」。「不幸的是，在各種壓力之下，我們原定的直播被突然中斷，也使得這次採訪成為我們記者生涯的終身遺憾」。
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