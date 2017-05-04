| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林全上班途中遭圍 北市警派快打部隊支援脫困 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

改8日來台見館長 徐曉冬要辦「天下武林大會」

成吉斯汗健身俱樂部館長陳之漢（翻攝自飆捍臉書）

2017-05-04  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕擊敗太極大師後一躍成名的中國武術家徐曉冬，原與台灣成吉斯汗健身俱樂部「館長」陳之漢於今（4）日會面，他將改於8日赴台。接受記者訪問的徐曉冬表示「我要在台灣辦一個天下武林大會」，強調要辦的是一場國際與傳統武術的對抗大賽，。

徐曉冬的助理表示，徐曉冬7日會舉行記者會，詳細介紹和各門派對戰的具體時間，因此他將改於8日赴台。而根據《三立新聞》報導，徐曉冬的目的並非要向館長踢館，而是溝通交流。徐曉冬表示：「把我的話帶給陳館長的時候，可能又換了一種語氣，所以我見到他之後還需要再好好溝通」。

由於收到各界的許多挑戰書，對此他提出新的點子：「我們要在台灣去打一場，國際與傳統武術的對抗大賽，我有可能做創始人，我要在台灣做一個天下武林大會。」

而受到鎂光燈焦點的他，使得一線武打明星如成龍、李連杰等也被他拖下水，由於武打明星的拳腳功夫，在實戰中的實用性受到質疑，對此他也話中有話地補充：「人家是一個世界級的武術明星，人家的所有看法都可以，我覺得對我來說沒有任何的不舒服或贊同，沒有。」

廣告
  • 中國綜合格鬥武術家徐曉冬。（翻攝自MMA徐曉冬微博）

    中國綜合格鬥武術家徐曉冬。（翻攝自MMA徐曉冬微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傳統武術 徐曉冬 武林大會 館長
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：改8日來台見館長 徐曉冬要辦「天下武林大會」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.