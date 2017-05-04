改8日來台見館長 徐曉冬要辦「天下武林大會」

成吉斯汗健身俱樂部館長陳之漢（翻攝自飆捍臉書）

2017-05-04 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕擊敗太極大師後一躍成名的中國武術家徐曉冬，原與台灣成吉斯汗健身俱樂部「館長」陳之漢於今（4）日會面，他將改於8日赴台。接受記者訪問的徐曉冬表示「我要在台灣辦一個天下武林大會」，強調要辦的是一場國際與傳統武術的對抗大賽，。

徐曉冬的助理表示，徐曉冬7日會舉行記者會，詳細介紹和各門派對戰的具體時間，因此他將改於8日赴台。而根據《三立新聞》報導，徐曉冬的目的並非要向館長踢館，而是溝通交流。徐曉冬表示：「把我的話帶給陳館長的時候，可能又換了一種語氣，所以我見到他之後還需要再好好溝通」。

由於收到各界的許多挑戰書，對此他提出新的點子：「我們要在台灣去打一場，國際與傳統武術的對抗大賽，我有可能做創始人，我要在台灣做一個天下武林大會。」

而受到鎂光燈焦點的他，使得一線武打明星如成龍、李連杰等也被他拖下水，由於武打明星的拳腳功夫，在實戰中的實用性受到質疑，對此他也話中有話地補充：「人家是一個世界級的武術明星，人家的所有看法都可以，我覺得對我來說沒有任何的不舒服或贊同，沒有。」