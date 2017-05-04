閃光燈害死大魚？沖繩水族館4年後揭密

4年前沖繩美麗海水族館一段影片，一條金槍魚疑似因為受到閃光燈驚嚇，高速撞擊玻璃死亡，當時引發網友反思「閃光燈」使用的議題。（圖擷取自YouTube）

2017-05-04 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕4年前沖繩美麗海水族館一段影片，一條金槍魚疑似因為受到閃光燈驚嚇，高速撞擊玻璃死亡，當時引發網友反思「閃光燈」使用的議題。最近日本網路又再度瘋傳此影片，讓館方職員跳出澄清，指這條魚並非受到閃光燈影響而死亡。

《ITmedia/ねとらぼ》報導，美麗海水族館職員表示，金槍魚並非因受到閃光燈驚嚇死亡，仍不明白明確原因，可能是受到與附近大魚接觸後，受到驚嚇所產生的意外。

美麗海水族館職員指出，目前館內沒有禁止使用閃光燈，只要有商業需求，就能夠經過申請後攝影，但若遇到海豚懷孕期間後期、產後初期，則會有特別觀賞限制。

有專家認為，魚類對於周遭環境非常敏感，使用閃光燈讓魚類感到壓力或驚嚇，因而產生免疫系統病變，所以建議還是不要使用閃光燈。

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