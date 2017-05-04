持續施壓北韓 美軍再射洲際飛彈

美軍試射未武裝的義勇兵洲際彈道飛彈。（美聯社）

2017-05-04 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍在當地時間週三，於加州范登堡空軍基地發射一枚無武裝的洲際彈道飛彈 （ICBM），向北韓警告意味濃厚。

綜合外媒報導，美軍試射的飛彈為義勇兵三型（Minuteman III ）洲際彈道飛彈，經過了4200英哩後飛抵預定目的地，馬紹爾群島。美國軍方表示，此次試射為例行性的飛彈試射任務，旨在測試洲際彈道飛彈系統的準確性和有效性。

報導中提到，雖然這次的試射為例行性任務，但這也是繼4月26日後第二次試射飛彈，明顯是針對北韓核武威脅而來。

義勇兵屬於陸基洲際彈道飛彈，是美國「核三位一體」戰略的一環，另外兩項為潛艇彈道飛彈與長程戰略轟炸機。