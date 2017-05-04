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X光片超駭人！ 印男被插75支針卻渾然不知

喉嚨有40支針。（圖取自每日郵報）

2017-05-04  09:21

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名56歲男子因為腳痛就醫，醫生發現他腳被插了針，隨後發現他全身都被插針，總計有75支之多，目前沒有醫院願意為他動手術取針。

《每日郵報》報導，印度拉賈斯坦邦的鐵路工人米納（Badrilal Meena），因腳部疼痛就醫，醫生卻發現他體內有大量金屬針，喉嚨有40支針、右腳有25支。米納和他的家人都不知道針是怎麼跑進體內。

報導指出，米納的兒子說看到照片後感到相當害怕，問米納為何這樣，他都渾然不知。目前沒有醫院願意替他動手術取針。

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  • 右腳有25支針。（圖取自每日郵報）

    右腳有25支針。（圖取自每日郵報）

  • 米納什麼都不知道。（圖取自每日郵報）

    米納什麼都不知道。（圖取自每日郵報）

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