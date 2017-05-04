遭中國清算？《美國之音》聲明指美中兩政府都未施壓

2017-05-04 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕由美國政府投資的《美國之音》，之前在直播專訪中國富商郭文貴時，遭到中斷，接著又傳出當時參與製播該節目的 5位工作人員全部遭到「無限期休假」的處分，還被聯邦政府保安押送離開，引發外界質疑，中國勢力已經控制美官方機構，不過，《美國之音》發出聲明表示，「相關決定是基於核實、平衡和公平的新聞原則」，還強調「美國政府與中國政府均未對此事施壓」。

《美國之音》公開聲明指出，當初決定採訪郭文貴，是《美國之音》台長阿曼達·貝內特（Amanda Bennett）及數位高層共同的決定，過程中，管理層從未考慮過不進行或縮短採訪；而「相關決定是基於核實、平衡和公平的新聞原則」，不是特例。

聲明中更強調，「美國政府沒有任何的介入」，且「中國政府的壓力沒有對決策過程發生任何作用」。

這份聲明是由《美國之音》公關部主任布里奇特·瑟查克（Bridget Serchak）領銜發出。