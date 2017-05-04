騙婚連環套 找「臨演」當婚宴親友 連父母都是假的

2017-05-04 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月底發生在中國西安一個禮婚現場，新郎竟雇來200人充當臨時親友吃喜宴，被新娘發現後，報警抓人，這群人被逮到警局後，證實是一場騙婚，但更離譜的是，警方找來新郎父母偵查，被新娘指證，當初跟她求婚時，連父母都是雇來的「臨時父母」，而她在交往過程中，已被騙走125萬人民幣（約 550萬台幣）。

綜合媒體報導，這群被新郎雇用的臨時親友，每人都坦承不認識新郎，只是臨時的雇用關係，而且可以免費吃到喜宴。他們有學生、路人及臨時工，有人是白吃的，也有人可以獲得80到100元人民幣（約360元到440元台幣）的報酬。

警方接續調查發現，新郎和新娘交往長達3年，在這過程中，新郎告訴新娘，他沒有正式工作，且住家正在拆遷，所以他跟父母是租屋居住；平時兩人約會見面，男方會經常主動買單付帳，表示足夠體貼，兩人在2016年拍婚紗照，看酒店，籌備結婚，一切都很正常。

在籌備結婚的過程中，新娘也見過幾次新郎父母，不過，當警方找來新郎的父母到警局，他們坦承，根本不知道兒子要結婚；新娘才發現，原來她見過的「父母」，其實是新郎雇用的「臨時父母」。