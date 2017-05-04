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20秒遭徐曉冬KO 太極宗師：若用內力他會死...

魏雷稱，自己若使用內力，可能會出人命。（圖擷取自微博）

2017-05-04  08:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「格鬥狂人」徐曉冬20秒KO號稱「太極宗師」魏雷的影片，引發一場武林爭端。魏雷表示，當時他穿著新鞋，而且地板材質易滑，才會跌倒，又稱自己若使用內力，可能會讓徐曉冬喪命。

綜合媒體報導，魏雷表示，當時比賽時穿著新膠底鞋，場地也是橡膠地面，往後退的時候就摔倒了，他無奈地說，「我需要太多解釋嗎？」

魏雷認為，自己有打倒徐曉冬的實力，只是沒有施展開來，內家拳的內力不能對每個人用，害怕自己的內力會打死徐曉東，要進派出所了。魏雷說，這是遵循師父的教導不濫用武力，要是真用內力打，可能幾天之後就出人命。

網友表示，「看樣子是沒挨夠打」、「應該說徐曉冬已經被你的內力傷到，活不過100歲」、「震驚，一雙新鞋竟讓他顏面掃地！」、「應該穿火雲邪神那雙人字拖的」、「鞋子黑人問號？？？關我啥事」等。

相關影片請見：

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  • 魏雷表示，當時她穿新鞋，而且地板易滑，才會跌倒。（圖擷取自微博）

    魏雷表示，當時她穿新鞋，而且地板易滑，才會跌倒。（圖擷取自微博）

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