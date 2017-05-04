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新書爆歐巴馬曾2度求婚 對象卻不是蜜雪兒...

近來一本新書出版爆料，透露前美國總統歐巴馬在結識夫人蜜雪兒前，曾2次向前女友求婚，但2次都被拒絕。（路透）

2017-05-04  07:27

〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統歐巴馬與夫人蜜雪兒的感情相當要好，但有外媒報導指出，近來一本新書出版爆料，歐巴馬在結識蜜雪兒前，曾2次向前女友拚命求婚，但2次都被拒絕，新書甚至透露，歐巴馬在和蜜雪兒交往初期還和前女友藕斷絲連。

綜合外媒報導，新書《新星》（Rising Star）作者蓋洛（David Garrow）透露，歐巴馬在認識前第一夫人蜜雪兒之前，約會的對象是白人女性席拉（Sheila Miyoshi Jager），書中還引述席拉的話說，他們兩人曾深深相愛，在芝加哥還住在一起，有如一個屬於自己的小島。

歐巴馬曾於1986年第一次向席拉求婚，但卻被席拉的雙親阻止，原因是他們兩人太年輕，當時席拉23歲，歐巴馬25歲，直到歐巴馬離開哈佛法學院之前，第二度求婚，但卻再度被拒絕。

新書還爆料，歐巴馬與蜜雪兒交往的第1年，歐巴馬與席拉還保持著聯絡，直到和蜜雪兒結婚後，他才和席拉一刀兩斷。現年53歲的席拉在俄亥俄州歐柏林學院（Oberlin College）教書，職位是東亞研究主任。

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  • 現年53歲的席拉在俄亥俄州歐柏林學院教書，職位是東亞研究主任。（圖截自Oberlin College）

    現年53歲的席拉在俄亥俄州歐柏林學院教書，職位是東亞研究主任。（圖截自Oberlin College）

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