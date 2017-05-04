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伊朗北部煤礦場大爆炸 至少35死30多人受傷

伊朗北部一座煤礦場昨天發生大爆炸，據伊朗官方最新統計，目前爆炸至少已造成35人喪生和30多人受傷。（法新社）

2017-05-04  06:38

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗北部一座煤礦場昨天（3日）發生大爆炸，礦場爆炸時正好有數十名工人在長達2公里的礦坑內，傷亡相當慘重。有外媒報導指出，據伊朗官方最新統計，目前爆炸至少已造成35人喪生和30多人受傷。

綜合外媒報導，該起爆炸發生在當地時間3日中午12點45分，地點位於伊朗北部戈勒斯坦省（Golestan）一座名為Zemestanyurt的煤礦場，當時有數十名礦工正在煤礦坑道內工作，因此傷亡相當慘重，1名地方官員向媒體透露，爆炸已經至少造成35人死亡，還有30多人受傷送醫。

一些當地官員也指出，礦場事故原因是氣體爆炸，這也影響了現場救援工作，許多救難人員進入礦場試圖拯救受困者時，至少有25人因吸入煤氣被送醫救治。

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  • 礦場事故原因是氣體爆炸，這許多救難人員進入礦場試圖拯救受困者時，至少有25人因吸入煤氣被送醫救治。（美聯社）

    礦場事故原因是氣體爆炸，這許多救難人員進入礦場試圖拯救受困者時，至少有25人因吸入煤氣被送醫救治。（美聯社）

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