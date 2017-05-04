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烏龍槍擊 索國審計長保鑣擊斃部長

2017-05-04  06:22

〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉（Abbas Abdullahi Sheikh Siraji）週三（3日）因他的車子擋在路當中，審計長法拉（Nur Jimale Farah）剛好搭車行經該路段，保鑣誤認是恐怖份子擋道，隨即開槍將他擊斃。

《GMA News》報導，31歲席拉吉在難民營長大，去年11月，政治素人的他在選戰中擊敗一名前部長，成為索國最年輕的議員、部長。

報導指出，席拉吉的座車在距離總統府約500公尺處，遭保安隊配置保護審計長的保鑣們開槍，法拉坦承，保鑣們懷疑車上有1名自伊斯蘭自殺炸彈客，於是採取行動，結果誤殺了部長。

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  • 索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉遭槍殺。（取自網路）

    索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉遭槍殺。（取自網路）

  • 索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉（穿西裝者）。（取自網路）

    索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉（穿西裝者）。（取自網路）

  • 索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉遭槍殺。（取自網路）

    索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉遭槍殺。（取自網路）

  • 索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉在座車內遭槍殺。（取自網路）

    索馬利亞公共工程和重建部長席拉吉在座車內遭槍殺。（取自網路）

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