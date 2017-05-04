美麻州汽車拍賣意外 3死10傷
2017-05-04 03:52
〔中央社〕檢方說，在麻薩諸塞州貝勒瑞卡（Billerica）舉行的1場汽車拍賣會中，1輛正準備出售的汽車意外衝入擁擠的人群中，造成3人喪生和10人受傷。
路透社報導，密德塞克斯郡（Middlesex County）地方檢察官萊恩（Marian Ryan）說，林威汽車拍賣公司（Lynnway Auto Auction）的1名員工今天早上10時過後，移動倉庫內1輛2006年吉普大切諾基（Jeep Grand Cherokee）時，車子卻衝進參加標購的人群中。
電視的空拍畫面顯示，這輛吉普衝破倉庫的水泥牆，當時倉庫內有數百人等著參加拍賣會。
萊恩在記者會中說：「根據我們現在所獲得的初步訊息，這是1場悲劇性的意外。」
她說，肇事的這名員工70多歲。媒體報導說，這名員工原應踩剎車，卻踩了油門，但萊恩拒絕就這項報導置評。
1名男子和2名婦女當場喪生，另外有10人被送往醫院。傷者中，有2人有生命危險，8人傷勢嚴重。
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