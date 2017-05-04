梅伊指控歐盟威脅英國 試圖影響大選

2017-05-04 01:52

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天指控歐洲政治人物「威脅」英國，意圖影響大選結果，她表示「布魯塞爾有些人想要脫歐談判失敗。」

英國國會將於3日午夜過後解散，等候6月8日大選。這段期間將沒有國會議員，僅有議員候選人，但內閣會持續運作。

梅伊與英國女王伊麗莎白二世在白金漢宮會面後，3日下午在唐寧街10號外發表演說，尖銳攻擊「布魯塞爾的官僚」。

她表示，布魯塞爾有些人想要脫歐談判失敗，且歐洲媒體「歪曲」英國的談判立場。

梅伊指出，過去幾天的事件，顯示出脫歐談判「會有多困難」，「英國的談判立場被歐洲媒體歪曲」。

梅伊意指德國媒體針對4月26日她和歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Junker）晚宴後的報導。德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine）稱，榮科在90分鐘晚宴會後表示，「我離開的時候，比我（參加）之前還要存疑10倍。」

梅伊表示，「歐盟執委會的立場變強硬，歐洲政治家和官員對英國也釋出更多威脅。這些行動都是特意選在這個時候，意圖影響6月8日的選舉結果。」

在梅伊發表聲明之前，英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）和歐盟執委會的英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）才剛因為英國脫歐的分手費產生歧見。

「金融時報」今天報導，根據新數據估算，英國脫歐的分手費傳出可能從600億歐元（約1.9兆台幣）提高至1000億歐元（約3.2兆台幣）。

巴尼耶表示，目前還沒有確切數字，他也說這不是分手費，且並非要懲罰英國，但是「帳要算清楚」。

戴維斯則說，英國不會支付1000億歐元分手費，英國只會盡法律規定的權利與義務，而不是滿足「歐盟想要的」。