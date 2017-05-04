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獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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誤植副總統國籍 NAS已更正為台灣

2017-05-04  01:44

〔中央社〕副總統陳建仁與駐世界貿易組織代表朱敬一2日獲選為美國國家科學院外籍院士，國籍卻遭標為中國台灣。國家科學院官網於美東時間3日中午已去掉中國、正名為「台灣」。

截至發稿，國家科學院（National Academy of Sciences, NAS）未回覆中央社記者去電及電子郵件的詢問，不過，美東時間今天中午查詢NAS官網公布的新聞稿，已將陳副總統及朱敬一的國籍從「中國台灣」（Taiwan, China）改為「台灣」（Taiwan）。

國家科學院美東時間2日公布最新入選的21位外籍院士名單，陳副總統及朱敬一兩人都是以中央研究院院士的身份，因傑出學術研究與貢獻，獲選為NAS的外籍院士。

兩人的相關資料將於今年7月起、在NAS的官網上供查詢，而目前NAS的外籍院士中、來自台灣的還包括中研院前院長李遠哲、中研院物理研究所特聘研究員吳茂昆及台大醫學院教授陳定信，在NAS的資料庫中，三人的國籍標示都是台灣。

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