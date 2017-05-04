侵害香港自治 彭定康：港中雙輸
〔中央社〕前香港總督彭定康（Chris Patten）今天說，香港的自治遭侵蝕日益嚴重，這對中國及香港來說「都是輸家」；他更提醒，台灣人民對香港發生的一切都看在眼裡。
美國國會及行政部門中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC) 今天上午舉行聽證會，在香港主權移交今年將屆滿20年之際，檢討中國對當初「一國兩制」承諾的落實，而目前於英國牛津大學任教的彭定康透過網路視訊參與聽證會，身為最後一任港英時期總督，他對「一國兩制」及香港高度自治持續遭侵蝕表示憂心。
彭定康說，當前中國大陸與英國簽署的「英中聯合聲明」是國際協定，香港要享有港人治港、高度自治應維持50年不變；然而，中國現在對「一國兩制」的限縮，是違反承諾的，按照聯合聲明，英國有權干涉介入。
他提醒北京，中國對待「一國兩制」承諾態度，是觀察指標，「如果北京對香港的承諾可以不兌現，我們要如何相信中國在其他事情上對國際社會的承諾。」
彭定康還說，香港的自治遭侵蝕日益嚴重，這對中國及香港來說「都是輸家」，他更提到，台灣人民尤其對香港發生的一切、都以銳利的眼光審視著，「台灣人看在眼裡」。
除彭定康越洋視訊，包括香港雨傘革命學生領袖黃之鋒、香港民主黨創黨主席李柱銘及銅鑼灣書店店長林榮基等人都來美參與聽證會。
彭定康高度讚揚香港2014年爭取高度自治的雨傘革命民主運動，他說，香港這一代年輕人比他那一代都更勇於冒險，他們向全世界宣告，和平與非暴力集會，正是促進民主的表現。
雖然力挺香港民眾推動民主進程，但彭定康也說，港獨是不會成功的，他認為，關於民主的討論，必須關注哪些訴求有可能成功，彭定康指出，他無法想像世界上有哪個大國會支持香港成為主權獨立的國家，「（港獨）是不會成功的」，而這也會讓原本外界對香港缺乏民主進程的關注容易失焦。
另外，他還批評英國政府對中國一再侵害當年「一國兩制」的承諾，並未始終採取堅定態度，他形容，英國為經濟上的繁榮與商業利益，未大力聲援香港，「我有很長一段時間責怪自己及英國政府做得不夠，我們讓黃之鋒父母的那一代港人失望了，希望英國未來不要又讓黃之鋒這一代香港年輕人失望。」
黃之鋒在聽證會上則表示，香港的一國兩制已變成「一國1.5制」，情況甚至可能變成更糟的「一國一制」。
他也提醒，中國不斷發揮影響力、打壓香港民主進程，像是他去年就遭泰國拒絕入境，他希望美國能持續捍衛港人及美國共同追求的人權與民主等普世價值。
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標題：侵害香港自治 彭定康：港中雙輸
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