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韓國部落客在京都餐廳 被罵「F*ck you Korean」

店內走出一名男子，朝金敏生（右）罵「F*ck you Korean」，最後直接叫金敏生「Go Out」。（圖擷取自YouTube）

2017-05-04  00:04

〔即時新聞／綜合報導〕韓國部落客「BJ Minsung」（本名Kim Min-sung，音譯，金敏生）日前在日本京都旅行，他在旅途中進行直播，途中經過一間餐廳，他開門用日文詢問「是居酒屋嗎？」，但店內卻有名男子朝他辱罵「F*ck you Korean」，之後直接走出店外用英文再度對他罵「F*ck you Korean」，最後直接叫金敏生「Go Out」，影片上傳後，在網路掀起議論。

《韓國時報》報導，該起事件發生在上月29日，金敏生經過這間餐廳時，表示「這看起來不錯」、「氣氛很好」，他於是用帶有韓國口音的日文開門問「是居酒屋嗎？」

店內有聲音回答他「不是」，但店內卻有名男子相當不友善的辱罵「F*ck you Korean」，不知所措的金敏生於是在店外張望，豈料該名男子直接走出來，再對金敏生罵「F*ck you Korean」，並叫他滾開。

金敏生克制憤怒後默默走開，他對鏡頭表示，他忍住沒有和對方吵架，不希望整件事情鬧到警察局去，更怨嘆自己的日文不流利，「我想說就是有你這種人，日本人才會被罵」。

這段影片當初是在網上直播，金敏生的粉絲將其片段擷取後上傳到YouTube，隨即引發討論，許多韓國網友紛紛感到憤怒，也有日本網友認為該名男子的行為不適當，認為不該出現這種種族主義的言語。韓國媒體也陸續報導此事，掀起議論。

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