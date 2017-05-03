用打火機照明看油加滿沒 下場GG了...

2017-05-03 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克塔拉茲市有名男子到市內的加油站加油，但他卻在加油途中，點燃打火機來照明，以確認桶子內的油加滿了沒，結果引發了火勢，差點釀成嚴重的意外。

《每日郵報》報導，加油站的監視器將整個過程都拍了下來，可見車頂上有名男子，他疑似在把油加入車上的桶子內，但他看不清楚油加滿了沒，於是點了打火機來照明，結果卻引發了火勢，慌張的他還把油槍往旁一拋，點燃的油四處飛濺。

一旁顧客的車輛受到波及，連忙結束加油，趕緊離開現場，此時監視器畫面出現了大量的白煙，疑似是有人拿滅火器出來滅火。

報導稱，事主加的應該是柴油，認為若是汽油，事故就會更加嚴重。

這段監視器畫面在網上瘋傳，許多網友痛批男子的行為相當愚蠢，認為加油站禁止點火的事情，連小孩子都知道。