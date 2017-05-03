福建出身鄭柵潔 調任國台辦副主任

2017-05-03 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家能源局副局長鄭柵潔，早前傳出要出任國務院台灣事務辦公室副主任一職，今（3）日確定已正式調任。港媒指出，今年55歲的鄭柵潔是典型的財經型官員，出身福建，會說一口流利的閩南語。

香港「文匯網」報導，中國國台辦的領導階層架構一般為1正4副，但龔清概去年2月因涉嫌嚴重違紀被免去職務後，國台辦剩下3名副主任，依排名為陳元豐、李亞飛、龍明彪。目前鄭柵潔的名字已出現在國台辦官網，在3位副主任中，排名在陳元豐之後，接替業已到齡的李亞飛。

據不成文規定，國台辦一般會有一名副主任是福建出身，或熟悉台灣，或會說閩南語，此前的鄭立中和龔清概都是如此。

報導指出，鄭柵捷長期從事經濟工作，對台工作經驗也相當豐富。有台灣學者認為，鄭柵潔會說閩南語，職業生涯也多在福建歷練，在此背景下，未來極可能負責分管對台經貿事務。