快訊PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
美國密蘇里州雷擊 32隻乳牛慘被電死
2017-05-03 23:53
〔即時新聞／綜合報導〕在美國密蘇里州（Missouri）經常出現雷聲、閃電，日前竟意外造成當地一個牧場內的32隻乳牛被電死。牧場主人布萊克維爾德（Jared Blackwelder）估算，他的總損失超過6萬美元（約180萬台幣）。
綜合外媒報導，德克薩斯郡的布萊克維爾德夫婦日前在餵完乳牛後，聽到雷電造成了一些事故時，並沒有想太多，沒想到當天稍晚回到牧場準備擠牛奶時，驚見毀滅性畫面：他的32隻乳牛躺在地上，毫無生命。獸醫證實，這32隻乳牛是被雷電擊中電死的。
布萊克維爾德說，他有保險，但不知道是否能補足他全部的損失。他說，他的乳牛是有機認證的，是一般乳牛價格的2倍，估計每隻牛的價值為2000至2500美元（約6萬至7.5萬台幣），總損失超過6萬美元。
賴特縣密蘇里農業局日前在臉書上傳了乳牛死亡的照片，截至3日已被分享了超過1萬6000次。不少網友紛紛留言為他祈禱，網友說，農業就像一場賭博，永遠不會知道面臨什麼樣的問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 補教實名制若通過 呂捷：我就去改名為...
- 自揭黑暗面 小布終於吐實離婚主因 ...
- 阪神台灣日 找郭李開球
- 「前瞻」遭質疑 林全：不能因沒錢就不做公共投資
- （專訪）誘姦女作家狼師遭掀 林依晨動怒狠批5字
- 行車使用手機 去年較前年多六成四
- 北市光復北、八德路口塌陷 台電道歉
- 自由談》你看我浮浮，我看你霧霧
- 台東創客園區招商 最高補助500萬
- 女作家之死 議員公布狼師姓名
- 插管之爭 瓊瑤、平鑫濤子女決裂
- 航空城去年第4季交易量 緩步復甦
- Q1匯損由盈轉虧 敦泰重挫
- 「不要！」只是說說 堂妹告性侵 堂哥無罪
- 〈家庭診療室〉劈腿男友臉書重逢 私訊卻冷回應
- 基隆樂利二街62巷納交管 違停大執法
- 雙北喬不攏 公車里程計費北市喊停
- 《北市》盒餐食材抽檢 芥藍、棗子農藥超標
- 自由廣場》莫讓核一延修成核安隱憂
- 造就一門七傑 范雲玉獲模範母親
- 鄭家堯性侵判2年8月 少女父︰我的母國判10年
- 啥米!孔曉振竟要叫孔劉XX
- 艾德瑞吉像遊魂 馬刺慘敗頭號戰犯
- 6人無照騎車相揪飆雪隧 4男2女車禍2人傷
- 新北十「最」地景 市府設打卡地標行銷
- 只能搭專用車 幼童訪農博車不夠
- 被點名為「戰將」 韓國瑜：直接選我當黨主席
- 陳子鴻3響 不敵悍將4轟
- 前瞻有助改善交通 市府民調7成市民滿意
- 社論》難道真成了「中國國民擋」？
- 中職》達成千安 王勝偉充滿感謝
- 台灣金聯平價屋 626萬入住北市
- 自由廣場》想起國民黨說年金「一定要改」…
- 「100元給妳買零食」色鄰摸胸少女塞錢封口
- 83％國中生在補習 陳亭妃提案聯署修法防狼師
- 全球首只彩色藍寶石腕錶 驚豔誘台─Hublot展示珍稀前衛時計 精湛工藝震撼錶界
- 早熟小小彬2度失母愛 瞞爸學校不過母親節
- 孔劉演員人生 正是鬼怪寫照
- 哇！「鬼神君」要來了 準備買票
- 台南》溪尾排水工程 里民仍憂潰堤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美國密蘇里州雷擊 32隻乳牛慘被電死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分