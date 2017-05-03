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美國密蘇里州雷擊 32隻乳牛慘被電死

2017-05-03  23:53

〔即時新聞／綜合報導〕在美國密蘇里州（Missouri）經常出現雷聲、閃電，日前竟意外造成當地一個牧場內的32隻乳牛被電死。牧場主人布萊克維爾德（Jared Blackwelder）估算，他的總損失超過6萬美元（約180萬台幣）。

綜合外媒報導，德克薩斯郡的布萊克維爾德夫婦日前在餵完乳牛後，聽到雷電造成了一些事故時，並沒有想太多，沒想到當天稍晚回到牧場準備擠牛奶時，驚見毀滅性畫面：他的32隻乳牛躺在地上，毫無生命。獸醫證實，這32隻乳牛是被雷電擊中電死的。

布萊克維爾德說，他有保險，但不知道是否能補足他全部的損失。他說，他的乳牛是有機認證的，是一般乳牛價格的2倍，估計每隻牛的價值為2000至2500美元（約6萬至7.5萬台幣），總損失超過6萬美元。

賴特縣密蘇里農業局日前在臉書上傳了乳牛死亡的照片，截至3日已被分享了超過1萬6000次。不少網友紛紛留言為他祈禱，網友說，農業就像一場賭博，永遠不會知道面臨什麼樣的問題。

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  • 獸醫證實，這32隻乳牛是被雷電擊中電死的。（圖取自《USA TODAY》）

    獸醫證實，這32隻乳牛是被雷電擊中電死的。（圖取自《USA TODAY》）

  • 在美國密蘇里州（Missouri）經常出現雷聲、閃電，日前竟意外造成當地一個牧場內的32隻乳牛被電死。（圖取自《USA TODAY》）

    在美國密蘇里州（Missouri）經常出現雷聲、閃電，日前竟意外造成當地一個牧場內的32隻乳牛被電死。（圖取自《USA TODAY》）

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