「對方說是銀行員」 警察上當害老婦被詐100萬日圓

2017-05-03 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪一名女子接到詐騙電話，操作ATM時巡警曾上前關心、甚至與詐騙犯通電話，沒想到最後女子還是遭騙100萬日圓（約新台幣27萬）。

綜合媒體今（3日）報導，日本大阪府富田市一名「為防範詐騙事件」在ATM附近警戒的警察，發現一名70歲婦人拿著手機操作ATM，警察懷疑是詐騙事件，上前要求接過電話，不過電話那頭表示是銀行員正在教婦人使用ATM，警察竟然不疑有他，眼睜睜看著婦人依照指示匯出100萬日圓。

事後大阪府警向這名受害人致歉，並表示如果警察能問得更詳細一點，或許就能阻止詐騙得手，警方會記取教訓加強防範類似事件發生。