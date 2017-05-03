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朝鮮官媒罕見批中國官媒 原來是有俄國罩？！
2017-05-03 23:55
〔即時新聞／綜合報導〕中朝關係因為美國拉攏中國制裁朝鮮而持續惡化。朝鮮官媒今日罕見的批評中國官媒，把中朝關係惡化的責任都推到朝鮮頭上。根據《路透》報導，朝鮮領導人對於中國的制裁有恃無恐，必要時朝鮮可能會改找俄羅斯撐腰。
《路透》報導指出，從金正恩今年寄出的第一張農曆年賀卡不是寄給中國或是其他盟國領袖，而是俄國總統普廷，便可略見一二。雖然目前俄朝貿易並沒有大幅升溫，但兩方的商務和運輸往來確實是日益頻繁。據中國業界消息人士稱，自從中國兩年前停止向朝鮮航運煤礦以來，俄國已經取而代之。今年初俄國政府官員訪問平壤，還商討鐵路交通方面的進一步合作。
澳洲國立大學朝鮮專家佩德洛夫表示：「因為隔壁還有俄國，所以朝鮮不擔心中國的施壓或制裁。這半世紀以來，朝鮮周旋在北京和莫斯科，讓他們爭奪援助和影響朝鮮的權力。」
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