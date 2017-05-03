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拒播川普廣告？ CNN反批廣告不實
2017-05-03 23:04
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任百日，競選團隊斥資150萬美金（約台幣4500萬）電視廣告費播送「政績廣告」，卻遭CNN拒絕播放，強調不播放「不實的廣告」。
根據中央社報導，川普支持者控訴美國CNN進行廣告審查，不播放川普百日政績廣告。CNN則不甘示弱，反批川普陣營廣告不實。
廣告其中一幕說：「你從新聞看不到政績。（You wouldn't know it from watching the news."）」接著畫面搭配斗大的「FAKE NEWS（假新聞）」字眼，背景則出現了NBC、CNN、MSNBC、ABC和CBS主播的面孔。事實上，川普陣營已經不只一次用「假新聞」的字眼攻擊其他媒體。
為了回應川普支持者，CNN在推特上發文：「主流媒體不是假新聞，所以這個廣告不實，只有移除不實的圖示我們才能接受。」
目前川普陣營仍然拒絕修改廣告，團隊執行主任格拉斯納（Michael Glassner）批評：「CNN審查我們的自由言論，因為（廣告）不符合他們的敘事方式。」
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