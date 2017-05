拒播川普廣告？ CNN反批廣告不實

2017-05-03 23:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普上任百日,競選團隊斥資150萬美金(約台幣4500萬)電視廣告費播送「政績廣告」,卻遭CNN拒絕播放,強調不播放「不實的廣告」。

根據中央社報導,川普支持者控訴美國CNN進行廣告審查,不播放川普百日政績廣告。CNN則不甘示弱,反批川普陣營廣告不實。

廣告其中一幕說:「你從新聞看不到政績。(You wouldn't know it from watching the news.")」接著畫面搭配斗大的「FAKE NEWS(假新聞)」字眼,背景則出現了NBC、CNN、MSNBC、ABC和CBS主播的面孔。事實上,川普陣營已經不只一次用「假新聞」的字眼攻擊其他媒體。

為了回應川普支持者,CNN在推特上發文:「主流媒體不是假新聞,所以這個廣告不實,只有移除不實的圖示我們才能接受。」

目前川普陣營仍然拒絕修改廣告,團隊執行主任格拉斯納(Michael Glassner)批評:「CNN審查我們的自由言論,因為(廣告)不符合他們的敘事方式。」

相關影片請見: