中國「反薩德」制裁南韓 雙方損失近10兆韓元

美國在南韓部署反飛彈系統「薩德」（THAAD）引起中國不滿，中國對韓國祭出經濟制裁行動，造成雙方經濟損失。（資料照，美聯社）

2017-05-03 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代經濟研究院今（3日）發表報告指出，中國「反薩德」的制裁行動造成南韓損失8.5兆韓元（約新台幣2250億），不過中國自身也受到1.1兆韓（約新台幣290億）元的損失。

《韓聯社》報導，南韓現代經濟研究院的報告指出，中國3月發布「禁韓令」後南韓旅遊業遭到重創，估計從4月至12月赴韓旅遊的遊客將減少40%，年損失7.1兆韓元（約新台幣1880億）；不過南韓人在「反中」情緒影響下，赴中旅遊人數也減少了20%，造成中國損失約1兆韓元（約新台幣260億）。

此外，中韓間的合作項目也受到影響，但整體損失不超過100億韓元（約新台幣2.6億）。經濟研究院認為「反薩德」導致中韓雙方經濟發展受損，應該從長遠角度重新探討合作方法。