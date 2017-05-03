伊朗煤礦場大爆炸 已釀2死、傳50人受困

2017-05-03 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗北部一座煤礦場今（3）日發生大爆炸，官員表示，據信有40至50人受困，伊朗國家電視台指出，有2名工人遇難身亡。

綜合外媒報導，伊朗北部戈勒斯坦省（Golestan）的煤礦場，在當地時間中午12時45分（台灣時間下午5時45分）左右發生爆炸，目前直升機和救援車輛已趕赴現場，當局正在確定緊急狀況的規模。官方通訊社IRNA則指出，爆炸情況相當嚴重。

戈勒斯坦省的應急管理部門主管Sadeq Ali Moghadam表示，據信有40至50人被困在礦場。伊朗國家電視台的英文新聞台表示，已有2名工人遇難。

一些官員指出，事故原因是氣體爆炸，這也影響現場救援工作。應急管理部門副主任Hamidreza Montazeri說，進入礦場試圖拯救受困者的人，至少有25人因吸入煤氣被送醫救治。