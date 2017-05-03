夫妻不合被抓包？ 嘲諷川普推文 梅蘭妮亞按讚

部落客、名嘴歐斯特羅伊（Andy Ostroy）貼文分享梅蘭妮亞一秒變臉的影片，並寫道「川普建造的唯一一道牆就是他和梅蘭妮亞之間那道」。（圖擷自推特）

2017-05-03 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與妻子梅蘭妮亞屢傳不合，日前梅蘭妮亞才被拍到一秒變臉，當地時間2日又被抓到在推特幫諷刺川普的推文按讚，消息一出引發鄉民熱議。

綜合外媒報導，梅蘭妮亞過去多次傳出與川普不合，昨天她被發現偷按讚酸川普的貼文，該文由左派部落客、名嘴歐斯特羅伊（Andy Ostroy）貼出，他分享梅蘭妮亞一秒變臉的影片，並寫道「川普建造的唯一一道牆就是他和梅蘭妮亞之間那道」。

酸川普的貼文不稀奇，但這次連梅蘭妮亞也跟著按讚，此舉讓歐斯特羅伊嚇壞，他隨即擷圖留下證據；至於梅蘭妮亞的按讚紀錄，現也已收回按讚。

報導指出，梅蘭妮亞的官方帳號自從去年11月8日就沒再更新，當時他呼籲選民支持川普。外媒推測，梅蘭妮亞可能誤按到讚，也可能遭駭，目前她也沒有對此做出說明。