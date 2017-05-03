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南昌出現2公里「山寨長城」 強國網友大支持

山寨「長城」用現代石材打造，綿延2公里，目前工程還在進行中，完工後會達到4公里。（圖取自微博）

2017-05-03  20:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省南昌出現長達2公里的山寨「長城」，還設有多個烽火台，遠眺外形酷似真的長城。不少中國網友對這山寨「長城」大支持，「門票不要太貴就行，山寨長城沒啥不好」、「人少，不錯」。

綜合媒體報導，這座山寨「長城」位於南昌市郊25公里外的溪霞怪石嶺生態公園內，在2013年開始修建，並於2015年對外開放。山寨「長城」用現代石材打造，綿延2公里，目前工程還在進行中，完工後會達到4公里。「長城」入口處的巨石還寫著「北有八達嶺，南有怪石嶺」。

有不少中國網友對此山寨「長城」表示贊同，「北京那個長城人山人海，沒意思。支持山寨」、「長城以前基本每個朝代都會修，為了抵抗外敵！今天就為什麼不能修了？以前為了抗敵，今天為了觀光，目的不同而已！」，還有不少人焦點集中在錢，頻問「收費不？」「門票不要太貴就行，山寨長城沒啥不好」，還有網友調侃「安徽要有壓力了，山寨景點哪家強，我只服安徽！」

但仍有中國網友痛批這是「不要臉的複製」，指出這種山寨「長城」雖然外形酷似真長城，但長城的那種歷史和厚重感難以複製。「長城的意義不是一堵牆，你除了破壞生態環境，有什麼意義？」

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  • 山寨「長城」設有多個烽火台，遠眺外形酷似真的長城。（圖取自騰訊新聞）

    山寨「長城」設有多個烽火台，遠眺外形酷似真的長城。（圖取自騰訊新聞）

  • 不少中國網友對這山寨「長城」大支持，「門票不要太貴就行，山寨長城沒啥不好」、「人少，不錯」。（圖取自騰訊新聞）

    不少中國網友對這山寨「長城」大支持，「門票不要太貴就行，山寨長城沒啥不好」、「人少，不錯」。（圖取自騰訊新聞）

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