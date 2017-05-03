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南韓大選封關民調 文在寅持續擴大領先優勢

2017-05-03  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選將在5月9日舉行，各家民調機構在今（3）日陸續發佈「封關民調」，根據民調機構「Realmeter」和「蓋洛普」的調查結果，共同民主黨候選人文在寅保持領先地位，並持續擴大領先優勢，成為「1強2中2弱」的局面。

《韓聯社》報導，在4月初時的民調結果，是呈現文在寅、安哲秀兩強相爭，但如今此狀況已不再，文在寅除保持領先地位外，還持續擴大領先優勢。

「Realmeter」今天發佈的調查結果顯示，文在寅獲得了42.4%的支持率，執政黨「自由韓國黨」候選人洪準杓和國民之黨候選人安哲秀並列第2，都是18.6%；正義黨候選人沈相奵則是7.3％，正黨候選人劉承旼為4.9％。

「蓋洛普」今天發佈的調查結果顯示，文在寅則是38%的支持率，安哲秀20%、洪準杓16%、沈相奵8%、劉承旼6%。

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  • 韓國總統大選封關民調，共同民主黨候選人文在寅保持領先地位，並持續擴大領先優勢。（彭博）

    韓國總統大選封關民調，共同民主黨候選人文在寅保持領先地位，並持續擴大領先優勢。（彭博）

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