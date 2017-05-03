中國代表團粗暴趕走台灣 澳外長：令人遺憾

2017-05-03 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣昨天參與今年在西澳舉行的鑽石國際認證制度「金伯利流程」年度大會，卻被中國代表團以蠻橫方式趕出場，對此澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）表示，澳洲依慣例邀台灣代表參加大會，中國不宜在此場合表達「政治立場」，並對過程表示遺憾。

綜合外媒報導，為遏止「血鑽石」非法交易歪風，聯合國大會於西元2000年通過2項決議案，欲建立防範非法鑽石交易的認證機制，3年後成立了「金伯利認證機制（Kimberley Process）」。台灣代表在昨天年度大會遭中國強硬趕出場，在場澳洲官員以「噁心和異常的場景」形容中國代表團。

當天也與會的澳洲外長畢紹普今天也對此事發表聲明，她強調澳洲是依照往例，邀請台灣參加會議，但中國代表團對此提出抗議，中斷了大會進程。她強調，這件事「令人遺憾」，中國有權表達政治立場，但昨天的時間點和地點並不適合。

《ABC》報導指出，中國代表團在會上用WhatsApp傳訊息，要求友邦支持，隨後幾個非洲國家代表團也加入聲援。報導也提到，台灣人已經習慣中國這種行為；英國諾丁漢大學中國政策研究所資深研究員寇謐將（J.Michael Cole）則表示，聽到這種事情讓人沮喪，但這不是第一次，並批評做法非常不公平。