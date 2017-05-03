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韓國防部決議：維持憲法領土條款

2017-05-03  19:20

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，針對韓國法制處上個月提出的憲法第三條修改提案，韓國國防部今日決議維持現行憲法不作修改。

根據《韓聯社》的報導，韓國國防部認為，應該維持憲法第三條規定的「大韓民國的領土包括朝鮮半島及其附屬島嶼」。現有條款有利於政府構建軍事力量體系、及保證軍事力量，促進半島統一。而國境線的界定也與韓國政府向來堅持的立場相同，韓國是朝鮮半島上唯一的合法政府，北緯38度線以北的朝鮮政權是反國家團體，如果不顧韓國意願在朝鮮半島動武，皆被視為對韓國領土主權的挑釁行為，皆違憲法。

而韓國的《國家安保法》也是基於憲法第三條，其中包括，任何讚揚或支持朝鮮的行為都違法。

韓國國防部表示，該條款也表明韓國對他國領土沒有野心。

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  • 朝鮮半島情勢緊張，韓國國防部對韓國領土的態度備受關注。圖為韓國軍演。（美聯社）

    朝鮮半島情勢緊張，韓國國防部對韓國領土的態度備受關注。圖為韓國軍演。（美聯社）

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