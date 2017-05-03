美國小飛機墜毀擦撞電線 驚悚爆炸點燃天空
2017-05-03 19:49
美國西雅圖發生小飛機墜毀意外，所幸駕駛倖免於難。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州馬科爾蒂奧（Mukilteo）在當地時間2日下午發生小飛機墜毀的意外，飛機在墜地的過程擦撞到電線桿，爆炸點燃了天空，造成了周邊地區短暫停電，幸運的是，駕駛倖免於難，傷勢不嚴重。
根據《西雅圖時報》（Seattle Times）報導，小飛機在附近的佩恩機場（Paine Field）起飛後不久，於下午3點40分左右墜毀。
根據路過車輛的行車紀錄器，小飛機當時急遽下降，更擦撞到電線桿，橫跨道路後墜落到地面。
警方指出，有數輛汽車在事故中受到波及損壞、也發生火災，並造成了塞車，該地區也短暫停電，不過沒有發生嚴重傷亡。
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