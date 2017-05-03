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緬甸「種族清洗」？翁山蘇姬：反對聯合國介入調查
2017-05-03 21:29
翁山蘇姬（左）反對歐盟外長茉格里尼（右）對於調查緬甸「種族清洗」的提議。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕前諾貝爾和平獎得主，現任緬甸領導人的翁山蘇姬，在2日訪問歐盟總部時，再次拒絕聯合國前往緬甸，調查羅興亞人可能遭官方「種族清洗」問題，並認為此舉動將造成緬甸的族群分化。
根據《路透》報導，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與歐盟外長茉格里尼（Federica Mogherini）在歐盟總部交換意見。會後在記者會上，茉格里尼公開支持聯合國派出調查團前往緬甸，釐清羅興亞人（Rohingya）可能遭受的「種族清洗」，並針對過去的傳聞「找出事實，以便了解真相」。
此一發言立刻遭翁山蘇姬當場反駁，並稱聯合國的決定「不符合現實情況」，緬甸政府願意接受各方建言，但任何進一步的行為都將造成緬甸的族群分化。
在2016年10月緬甸西南部若開邦（Rakhine State）衝突後，陸續傳出了若開邦羅興亞人遭到政府軍隊屠村、強暴與虐待等不人道待遇，短短半年間，就有近7萬名羅興亞難民流亡至鄰近國家，尋求庇護。
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