魏雷打的不是太極拳？ 陳氏太極拳傳人：是太極操
2017-05-03 18:24
〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都怡禪道館在27日舉行綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬和太極宗師魏雷的比試，結果魏雷不到20秒就被「KO」擊倒在地，引發外界關注。陳氏太極拳第11代傳人、目前在成都開拳館的劉小胖今日接受媒體採訪指出，魏雷打的根本不是太極拳，而是「太極操」！
根據中國媒體《華西都市報-封面》報導，劉小胖表示，魏雷代表的只是他自己，不能代表太極拳；他說，2013年就認識魏雷了，當時魏雷在成都參加一個太極推手比賽，他擔任裁判，就看出魏的招式非常業餘。
他透露，在去年早就知道魏雷和徐曉冬的賽事，已預料到魏雷必敗無疑，所以對這場比賽結果，一點也沒感到意外。
劉小胖說，魏雷和徐曉冬的對決，在習武之人看來就是個笑話，2個人都很狂，魏是「不自量力，自立門派自持高傲」，徐是「不注重武德修養，不尊重武林同道」，認為2人都走不遠。
劉小胖說，陳氏太極拳就是為格鬥而生，認為真正的太極拳，絕對能和綜合格鬥一較高下。
報導稱，陳氏太極拳是太極拳之母，自創立以來，經過數百年的研練浸潤，日臻成熟完美，形成了獨立完善的拳法體系，並逐漸衍化出眾多太極流派。
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