好心勸阻路人別亂便溺 上海男子被打的頭破血流

2017-05-03 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海有名何姓男子上月30日出家門時，發現有名渾身酒味的中年男子在鄰居門口小便，他好心勸阻，不料這名男子竟打壞了何男家門，闖入後直接拿木棍對何男一陣痛毆，導致何男被打昏，腦袋更是鮮血直流，送醫後保住一命，在今日進行手術。

《中國江西網》報導，何男和聶姓妻子是江西人，在英國留學後返國，到上海生活，上月30日何男出門倒垃圾，發現有醉漢在鄰居門口小便，他出言勸阻。

但沒想到何男丟完垃圾回家，該名男子竟持刀瘋狂打、砸何男家中的院子門，院子門被打壞後，男子衝進來，拿著地上散落的木棍，對何男就是一陣亂打，何男被打倒在地，腦袋鮮血直流。

聶妻說，醉漢拿的木棍上還有鋼釘，要不是丈夫將對方往外拉，恐怕她也要受傷。在聶女大聲呼救後，鄰居、保安前來幫忙，才制伏了該名男子。

何男受傷昏迷，送醫檢查後有多處骨裂，在今日上午進行手術；兇手則被帶到警局，24小時後已被釋放，警方也發現，他和何男住在同個社區，聶女憂心的說，之前和兇手完全不認識，害怕以後再遭毒手，希望警方能盡快處理。