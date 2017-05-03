好心勸阻路人別亂便溺 上海男子被打的頭破血流
2017-05-03 19:07
〔即時新聞／綜合報導〕中國上海有名何姓男子上月30日出家門時，發現有名渾身酒味的中年男子在鄰居門口小便，他好心勸阻，不料這名男子竟打壞了何男家門，闖入後直接拿木棍對何男一陣痛毆，導致何男被打昏，腦袋更是鮮血直流，送醫後保住一命，在今日進行手術。
《中國江西網》報導，何男和聶姓妻子是江西人，在英國留學後返國，到上海生活，上月30日何男出門倒垃圾，發現有醉漢在鄰居門口小便，他出言勸阻。
但沒想到何男丟完垃圾回家，該名男子竟持刀瘋狂打、砸何男家中的院子門，院子門被打壞後，男子衝進來，拿著地上散落的木棍，對何男就是一陣亂打，何男被打倒在地，腦袋鮮血直流。
聶妻說，醉漢拿的木棍上還有鋼釘，要不是丈夫將對方往外拉，恐怕她也要受傷。在聶女大聲呼救後，鄰居、保安前來幫忙，才制伏了該名男子。
何男受傷昏迷，送醫檢查後有多處骨裂，在今日上午進行手術；兇手則被帶到警局，24小時後已被釋放，警方也發現，他和何男住在同個社區，聶女憂心的說，之前和兇手完全不認識，害怕以後再遭毒手，希望警方能盡快處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 倒閉傳言瘋傳 嚴凱泰：我把生命跟納智捷劃等號！
- 歐冠》C羅帽子戲法 皇馬3球勝馬競晉決賽聽牌 （影音）
- MLB》聲援瓊斯 沙胖：被罵黑鬼只在波士頓發生過
- 自由廣場》超級基金經理人？
- 雲林最難吃難玩？虎尾人打臉：不會玩
- 司改分組決議 中央常設犯罪被害人保護會
- 小哀意外走光畫面 收視率瞬間破40％
- 聯合漲價？ 彰化肉圓名店老闆親上火線滅火
- 看到女作家自殺新聞 她勇敢坦承去過狼師豪宅...
- MLB》金鶯漏接飛球 意外策動17年來首次三殺（影音）
- 父母當年沒提告 警：事證太少難偵辦
- 〈愛の相親事件簿〉凡事不給問的神秘女友
- 小嫻、何守正沖繩曬恩愛 阿翔亂入糗當電燈泡
- 樹林闢醫療專區 議員︰納長照規劃
- UBA》刷新隊史及桃園市紀錄 健行科大奪冠獲表揚
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 屢傳不和巨石強森 馮迪索IG再放話...
- 造就一門七傑 范雲玉獲模範母親
- 改善空污 環團批「前瞻」看不到預算
- 指甲發黑長痣 小心黑色素細胞癌上身
- 疑重心不穩 拖吊水泥車翻覆國道
- 富美鑫越南蓋宅 鼎固中國建商辦
- 球衣不合若再發生 體育署將縮減相關協會補助款
- 澎湖開拓館轉型 庭園咖啡進駐
- 《5月徵文》吃虧不是占便宜
- 百想新人獎出爐！「他」跨界連莊2年超風光
- 星光幫亞軍努力脫貧 靠舞台劇力拚翻身
- 《通靈少女》夯 濟德宮香客成長2成
- 桃市私立國中夯 議員爆教育局長關說
- MLB》洋基菜鳥太怪力 竟將外野電視轟成這樣（影音）
- 誆投資國外賭場吸金1.3億元 主嫌被聲押禁見
- 「一定讓XXX身敗名裂」林俊憲嗆狼師 今揭違法拿標案鐵證
- 世大運攜國旗引中國反彈 柯︰別問就不會
- 艾瑪華森遛矽谷IT男 秘戀20個月公開了！
- 國際賽還差200萬 原鄉童賣手作迷你琴
- 永豐金6月改選董監事 爆出寶佳林陳海全力加碼中
- 汪小菲心疼大S 睡客廳攔截女兒找媽
- 太不科學了！188超帥男模 脫掉竟是女兒身
- 鑽石會議中國迫台離場 澳外長：遺憾
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：好心勸阻路人別亂便溺 上海男子被打的頭破血流
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分