生蠔外交 丹麥首相看見對中國出口商機

丹麥首相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，歡迎中國人到丹麥體驗美麗的沙灘和歷史景點，並協助消耗新鮮美味的生蠔。（資料照，路透）

2017-05-03 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋生蠔入侵丹麥海域，沒有天敵的牠們肆意生長，令當地居民十分頭痛，丹麥駐中國大使館也曾在微博發文，邀請中國人來吃光這些生蠔，而中國網民的熱情討論，讓丹麥首相看見對中國出口生蠔的商機。

丹麥首相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）於四川成都出席丹麥推廣旅遊展覽，同時也回答了丹麥的相關問題。拉斯穆森表示，從中國網路論壇的討論，他得知許多中國人對丹麥很有興趣，歡迎各位來體驗美麗的沙灘和歷史景點，並協助消耗新鮮美味的生蠔。重點是，他從網路上這些激烈討論與熱情回應中，看到了向中國出口生蠔的商機。但他表示也還不清楚中國消費者「何時能在家門口吃到丹麥生蠔」。

拉斯穆森最後也提到，稍晚將轉往北京訪問，會和中方探討許多領域的合作，食品領域即為其中一環。