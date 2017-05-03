別只看成功案例！ 瑞典推「失敗博物館」超勵志
2017-05-03 18:06
失敗博物館發起者威斯特。（圖擷自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕失敗為成功之母！許多產品因設計不良或實用性不佳被市場淘汰，最近瑞典出現一間「失敗博物館（Musuem of Failure）」，展出歷來各公司的失敗設計，提醒民眾從失敗中學習經驗。
綜合外媒報導，瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）最近出現一間失敗博物館，裡頭陳展許多失敗產品，例如諾基亞（Nokia）曾推出結合遊戲機與手機的產品「N-Gage」，因為實用性不佳慘遭市場淘汰；另外還有因應推特熱潮出現的機器「推特皮克」（TwitterPeek），同樣因功能太侷限成為失敗產品。
另外像是牙膏公司高露潔推出的一款速食千層麵也被民眾抗拒，原因是消費者常下意識認為該產品會有牙膏味道。其他失敗產品還包括法國比克公司（Bic）推出的帶有刻板印象的「女用筆」、柯達的DC40數位相機、川普公司推出的「川普：遊戲」桌遊等。
博物館點子發起人威斯特（Samuel West）表示，因為大家都關注成功，但卻沒有人知道為何會失敗，他認為創新需要失敗，進而從失敗中學習。他也觀察產品設計，「有些產品從剛開始發想時就註定失敗，而有些則是在設計過程中失敗。」
相關影片請見：
高露潔的千層麵被認為有牙膏味道，慘遭市場淘汰。（圖擷自鏡報）
川普遊戲也被認為是失敗產品。（圖擷自鏡報）
「推特皮克」只能發推特，被民眾認為功能太狹隘。（圖擷自鏡報）
諾基亞過去推出結合遊戲機的手機，許多民眾都對它沒印象。（圖擷自鏡報）
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