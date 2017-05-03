北韓平壤街頭長這樣！ 美媒：滿是奇怪有趣物體
2017-05-03 17:33
〔即時新聞／綜合報導〕北韓向來鮮少允許外國媒體入境訪問，芬蘭一名記者上月趁著採訪太陽節時，拍下約12分鐘的平壤街景，罕見景象近日曝光，美國媒體直言，影片中充滿了奇怪有趣的東西。
美國《CNBC》報導，芬蘭記者Mika Mäkeläinen是Yle Uutiset新聞節目的亞洲記者，在採訪北韓太陽節期間，於上月18日在平壤市中心搭乘小巴旅行時，拍攝了約12分鐘的街景，「我通過擋風玻璃公開拍攝，沒有人告訴我不要拍」，他說。
Mika Mäkeläinen近日在臉書分享這段影片，《CNBC》指出，影片中有一大堆奇怪有趣的東西，包括被漆成淡粉、綠色的蘇聯式混凝土公寓、隨機張貼在路邊的鮮豔宣傳廣告、極似艾波卡特主題公園與土星混合物的「三大革命展示館」，還有紀念已故領導人金日成的永生塔等。
但影片中最引人注目的是「正常的一切」，看不到受到壓迫的北韓人民、經濟緊繃、好戰領導人的野心，或精心設計的北韓社會主義宣傳畫面。只有下著細雨，格外安靜的街道。
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