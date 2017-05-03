| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市光復路下陷封閉 林欽榮：5/5第一階段道路開通 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

北韓平壤街頭長這樣！ 美媒：滿是奇怪有趣物體

2017-05-03  17:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓向來鮮少允許外國媒體入境訪問，芬蘭一名記者上月趁著採訪太陽節時，拍下約12分鐘的平壤街景，罕見景象近日曝光，美國媒體直言，影片中充滿了奇怪有趣的東西。

美國《CNBC》報導，芬蘭記者Mika Mäkeläinen是Yle Uutiset新聞節目的亞洲記者，在採訪北韓太陽節期間，於上月18日在平壤市中心搭乘小巴旅行時，拍攝了約12分鐘的街景，「我通過擋風玻璃公開拍攝，沒有人告訴我不要拍」，他說。

Mika Mäkeläinen近日在臉書分享這段影片，《CNBC》指出，影片中有一大堆奇怪有趣的東西，包括被漆成淡粉、綠色的蘇聯式混凝土公寓、隨機張貼在路邊的鮮豔宣傳廣告、極似艾波卡特主題公園與土星混合物的「三大革命展示館」，還有紀念已故領導人金日成的永生塔等。

但影片中最引人注目的是「正常的一切」，看不到受到壓迫的北韓人民、經濟緊繃、好戰領導人的野心，或精心設計的北韓社會主義宣傳畫面。只有下著細雨，格外安靜的街道。

相關影片請見：

廣告
  • 芬蘭一名記者上月趁著採訪太陽節時，拍下約12分鐘的平壤街景。圖為平壤一景。（美聯社）

    芬蘭一名記者上月趁著採訪太陽節時，拍下約12分鐘的平壤街景。圖為平壤一景。（美聯社）

  • 平壤大街上，被漆成淡粉、綠色的蘇聯式混凝土公寓。（圖擷取自影片）

    平壤大街上，被漆成淡粉、綠色的蘇聯式混凝土公寓。（圖擷取自影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 平壤 街拍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：北韓平壤街頭長這樣！ 美媒：滿是奇怪有趣物體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.